Инфляция в Южной Корее в апреле замедлилась до минимума более чем за год

Потребительские цены в Южной Корее в апреле выросли на 3,7% по сравнению с тем же месяцем прошлого года, свидетельствуют опубликованные во вторник официальные данные.

Инфляция замедлилась по сравнению с 4,2% в марте и была минимальной с февраля 2022 года.

Эксперты в среднем ожидали ослабления темпов инфляции до 3,75%, показывает консенсус-прогноз, который приводит Trading Economics.

Потребительские цены в апреле увеличились на 0,2% по сравнению с предыдущим месяцем, как и в марте. Аналитики в среднем прогнозировали их подъем на 0,25%.

Базовая инфляция, не учитывающая волатильные цены на продукты питания и энергоносители, в апреле составила 4% в годовом и 0,3% в помесячном выражении.

Замедление темпов инфляции в Южной Корее увеличивает надежды инвесторов на то, что Центробанк страны завершит цикл повышения базовой ставки, отмечает Market Watch. Регулятор поднял ставку в общей сложности на 3 процентных пункта с августа 2021 года - до максимальных за 14 лет 3,5% годовых. В апреле ставка была оставлена без изменений.

Среди продуктов питания цены заметно выросли на плодоовощную продукцию: в апреле капуста подорожала на 4,7%, помидоры - на 4,1%, виноград - на 3%, яблоки - на 2,6%, груши - на 2,4%. Повышение цен отмечено на рис (7%), прохладительные напитки (2,5%),охлажденную рыбу (2,2%), пастеризованное молоко, макаронные изделия (2,1%). При этом огурцы подешевели на 11,4%, гречневая крупа - на 3,7%, подсолнечное масло - на 2,6%.

Среди непродовольственных товаров наибольший прирост цен в апреле наблюдался на дизельное топливо (на 16,1%), бензин (на 9,7%). Цены по сравнению с мартом повысились на моющие и чистящие средства на 1,4%, товары личного пользования - на 1,1%, посуду - на 1%, бытовую технику - на 0,9%.

В разрезе регионов цены на продовольственные товары больше всех выросли в Западно-Казахстанской области (на 1,8%), непродовольственные - в Алма-Атинской области (на 3%), услуги - в Туркестанской области (на 2,3%).

Инфляция в Казахстане в 2022 году составила 20,3%. В госбюджете на текущий год предусмотрен целевой коридор годовой инфляции в пределах 7,5-9,5%.