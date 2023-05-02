Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8674 RUR   0.0212 GBR   2.1253 TRY   0.0874

Цена на нефть

01.05 $/bbl +/- WTI 75.66 -1.12 Brent 79.31 -1.02

Макроэкономика 02.05.2023 19:01

Инфляция в Южной Корее в апреле замедлилась до минимума более чем за год

Потребительские цены в Южной Корее в апреле выросли на 3,7% по сравнению с тем же месяцем прошлого года, свидетельствуют опубликованные во вторник официальные данные.

Инфляция замедлилась по сравнению с 4,2% в марте и была минимальной с февраля 2022 года.

Эксперты в среднем ожидали ослабления темпов инфляции до 3,75%, показывает консенсус-прогноз, который приводит Trading Economics.

Потребительские цены в апреле увеличились на 0,2% по сравнению с предыдущим месяцем, как и в марте. Аналитики в среднем прогнозировали их подъем на 0,25%.

Базовая инфляция, не учитывающая волатильные цены на продукты питания и энергоносители, в апреле составила 4% в годовом и 0,3% в помесячном выражении.

Замедление темпов инфляции в Южной Корее увеличивает надежды инвесторов на то, что Центробанк страны завершит цикл повышения базовой ставки, отмечает Market Watch. Регулятор поднял ставку в общей сложности на 3 процентных пункта с августа 2021 года - до максимальных за 14 лет 3,5% годовых. В апреле ставка была оставлена без изменений.

Среди продуктов питания цены заметно выросли на плодоовощную продукцию: в апреле капуста подорожала на 4,7%, помидоры - на 4,1%, виноград - на 3%, яблоки - на 2,6%, груши - на 2,4%. Повышение цен отмечено на рис (7%), прохладительные напитки (2,5%),охлажденную рыбу (2,2%), пастеризованное молоко, макаронные изделия (2,1%). При этом огурцы подешевели на 11,4%, гречневая крупа - на 3,7%, подсолнечное масло - на 2,6%.

Среди непродовольственных товаров наибольший прирост цен в апреле наблюдался на дизельное топливо (на 16,1%), бензин (на 9,7%). Цены по сравнению с мартом повысились на моющие и чистящие средства на 1,4%, товары личного пользования - на 1,1%, посуду - на 1%, бытовую технику - на 0,9%.

В разрезе регионов цены на продовольственные товары больше всех выросли в Западно-Казахстанской области (на 1,8%), непродовольственные - в Алма-Атинской области (на 3%), услуги - в Туркестанской области (на 2,3%).

Инфляция в Казахстане в 2022 году составила 20,3%. В госбюджете на текущий год предусмотрен целевой коридор годовой инфляции в пределах 7,5-9,5%.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: ЮЖКОРЕЯ, ИНФЛЯЦИЯ

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2023
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az