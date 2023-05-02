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СНГ 02.05.2023 14:40

Умер Валентин Юдашкин

Художник-модельер, народный художник России Валентин Юдашкин скончался на 60 году жизни, сообщил "Интерфаксу" источник в окружении модельера.

"Да, Валентин Абрамович скончался", - сказал собеседник агентства.

В окружении модельера агентству также сообщили, что последние несколько лет он боролся с тяжелым заболеванием. "В пятницу был госпитализирован, но медикам спасти его не удалось", - добавил собеседник агентства.

О смерти Юдашкина также сообщили в эфире Первого канала со ссылкой на его супругу.

Юдашкин родился в 1963 году. Юдашкин - советский и российский художник-модельер, народный художник России, заслуженный деятель искусств России, а также академик Российской академии художеств.

Как сообщали ранее СМИ, в 2016 году у модельера был диагностирован рак почки.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
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Тэги: РОССИЯ, МОДЕЛЬЕР, КОНЧИНА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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