Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8674 RUR   0.0212 GBR   2.1253 TRY   0.0874

Цена на нефть

01.05 $/bbl +/- WTI 75.66 -1.12 Brent 79.31 -1.02

Карабах 02.05.2023 15:14

Азербайджан установил рентгеновские сканеры "Smiths Detection" на ППП на дороге Лачин-Ханкенди

Погранично-пропускной пункт (ППП) "Лачин", установленный Азербайджаном на въезде на Лачинскую дорогу, оснастили сканерами ручной клади и грузов "Smiths Detection", сообщает "Интерфакс-Азербайджан" со ссылкой на азербайджанские СМИ.

Согласно информации, сканеры производства США способны обнаруживать взрывчатые вещества, а также проводить углубленный досмотр ручной клади и грузов. Данная система отвечает всем современным требованиям и позволяет проводить углубленный досмотр ручной клади и грузов при помощи технологии КТ.

Как сообщалось ранее, Азербайджан 23 апреля 2023 года создал на Лачинской дороге погранично-пропускной пункт.

Х.Насирзаде

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: ЛАЧИН, ППП, СКАНЕР

Экономика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2023
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az