Погранично-пропускной пункт (ППП) "Лачин", установленный Азербайджаном на въезде на Лачинскую дорогу, оснастили сканерами ручной клади и грузов "Smiths Detection", сообщает "Интерфакс-Азербайджан" со ссылкой на азербайджанские СМИ.

Согласно информации, сканеры производства США способны обнаруживать взрывчатые вещества, а также проводить углубленный досмотр ручной клади и грузов. Данная система отвечает всем современным требованиям и позволяет проводить углубленный досмотр ручной клади и грузов при помощи технологии КТ.

Как сообщалось ранее, Азербайджан 23 апреля 2023 года создал на Лачинской дороге погранично-пропускной пункт.

Х.Насирзаде