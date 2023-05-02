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Это интересно 02.05.2023 18:03

Голливудские сценаристы объявили забастовку

Гильдия писателей Америки (Writers Guild of America, WGA), объединение американских сценаристов, объявила о проведении забастовки после неудачных переговоров с производителями фильмов и сериалов, пишет MarketWatch.

Представители гильдии и Альянса производителей кино- и телефильмов (Alliance of Motion Picture and Television Producers, AMPTP) вели переговоры в течение шести недель, но не смогли прийти к соглашению. Сценаристы, в частности, требовали повышения зарплат и предоставления гарантий занятости.

Членами AMPTP являются Netflix Inc., Amazon.com Inc., Apple Inc., Walt Disney Co., Warner Bros. Discovery, NBCUniversal, Paramount и Sony Corp.

"Наш переговорный комитет начал этот процесс с намерением добиться справедливого соглашения, однако ответ студий был совершенно недостаточным с учетом экзистенциального кризиса, с которым столкнулись сценаристы", - говорится в сообщении WGA, объединяющей около 11,5 тыс. представителей профессии.

Последствия забастовки сценаристов в первую очередь почувствуют на себе ток-шоу, включая "Saturday Night Live", отмечает MarketWatch. Релизы новых кинофильмов и сериалов могут быть отложены, если забастовка затянется.

В последний раз голливудские сценаристы бастовали в 2007-2008 годах. Тогда забастовка продлилась три месяца и привела к многомиллионным убыткам в отрасли.

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Тэги: США, КИНО, СЦЕНАРИСТЫ, ЗАБАСТОВКА


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