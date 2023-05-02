FDIC может изменить правила страхования депозитов в банках США

Американские законодатели могут сократить давление на банки путем значительного повышения страховой защиты для счетов, используемых для выплаты заработной платы и других бизнес-платежей, говорится в заявлении Федеральной корпорации по страхованию депозитов (FDIC).

Этот шаг, направленный на то, чтобы предприятия могли вернуть предназначенные для подобных выплат деньги в случае банкротства банка, был лучшим из трех вариантов, рассмотренных FDIC в рамках пересмотра системы страхования вкладов.

Также обсуждалась возможность установления неограниченного объема страхования для каждого банковского счета или сохранения существующей системы страхования, но с потенциальным повышением нынешнего лимита, сообщает The Wall Street Journal.

В настоящее время FDIC страхует депозиты на сумму до $250 тыс. В системе страхования на конец 2022 года участвовали 4,706 тыс. коммерческих банков и сберегательных учреждений страны, а общий объем фонда страхования депозитов составлял рекордные $128,2 млрд.

"Корпоративные платежные счета представляют более значительную опасность для финансовой стабильности по сравнению с другими, учитывая, что отсутствие доступа к ним может привести к более широким экономическим последствиям", - заявил председатель FDIC Мартин Грюнберг.

В марте американские регуляторы приняли экстренное решение и гарантировали, что все вкладчики обанкротившихся Silicon Valley Bank и Signature Bank смогут вернуть свои деньги вне зависимости от того, сколько было на их счетах. Это было необходимо для предотвращения массового оттока средств вкладчиков из других банков.

"Каскадное массовое изъятие средств из банков могло привести к масштабным потерям на корпоративных счетах с заработной платой и более широкому распространению финансовой нестабильности", - говорится в отчете FDIC.

С того момента законодатели обеих партий обсуждали потенциальное повышение лимита страхования вкладов с нынешних $250 тыс. на вкладчика. Министр финансов Джанет Йеллен заявила, что такое изменение, возможно, в конечном итоге стоит рассмотреть.

Любые изменения в программе страхования депозитов, скорее всего, потребуют одобрения Конгресса и могут вызвать увеличение взносов банков в фонд страхования вкладов, отмечает WSJ.