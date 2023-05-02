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Бизнес и законодательство 02.05.2023 15:33

Товарооборот Азербайджана и Ирана за год вырос на 13% - IRICA

Товарооборот между Азербайджаном и Ираном по итогам 12 месяцев (с марта 2022 года по март 2023 года, новый год по иранскому календарю начинается 21 марта) составил $688 млн, что на 13% больше показателя аналогичного периода прошлого года.

Как сообщает "Интерфакс-Азербайджан" со ссылкой на иранское агентство Tasnim, по данным Таможенного управления Ирана (IRICA), за отчетный период взаимные поставки товаров Баку и Тегерана превысили 784 тыс. тонн.

P.Керимов

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Тэги: ИРАН, ТОРГОВЛЯ, СТАТИСТИКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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