Товарооборот Азербайджана и Ирана за год вырос на 13% - IRICA

Товарооборот между Азербайджаном и Ираном по итогам 12 месяцев (с марта 2022 года по март 2023 года, новый год по иранскому календарю начинается 21 марта) составил $688 млн, что на 13% больше показателя аналогичного периода прошлого года.
Как сообщает "Интерфакс-Азербайджан" со ссылкой на иранское агентство Tasnim, по данным Таможенного управления Ирана (IRICA), за отчетный период взаимные поставки товаров Баку и Тегерана превысили 784 тыс. тонн.
P.Керимов
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