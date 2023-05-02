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Регион 02.05.2023 15:46

В Кремле не видят альтернативы трехсторонним договоренностям РФ, Азербайджана и Армении - Песков

В Кремле считают, что трехсторонние договоренности России, Азербайджана и Армении являются безальтернативными для урегулирования отношений Баку и Еревана.

"Решение существующих проблем с двумя странами (Азербайджаном и Арменией) и возможная выработка каких-то совместных шагов, направленных на снижение напряженности в регионе, в первую очередь, конечно, возможно на основе тех трехсторонних документов, которые были подписаны вместе с Россией", - заявил во вторник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя встречи глав МИД Армении, Азербайджана, в частности, с госсекретарем США Энтони Блинкиным.

По словам Пескова, "пока каких-либо других правовых основ, которые бы способствовали урегулированию, нет, соответственно, пока до сих пор эти трехсторонние документы являются абсолютно безальтернативными".

При этом, подчеркнул пресс-секретарь главы государства, "любая помощь, которая сможет помочь урегулированию на этой базе, может приветствоваться".

"Но мы также знаем, что бывают разные попытки, которые размывают основу урегулирования, что в перспективе может не дать результата. Будем надеяться, что в данном случае речь идет о первом", - заявил Песков.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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