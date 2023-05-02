Цены на нефть снижаются, Brent - $79 за баррель

Цены на нефть снижаются днем во вторник. Трейдеры опасаются дальнейшего повышения процентных ставок в США и еврозоне, а также оценивают отчетность BP plc и перспективы спроса со стороны Китая.

Стоимость июльских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 14:32 мск во вторник составляет $79 за баррель, что на $0,31 (0,39%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии.

Цена фьючерсов на нефть WTI на июнь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) снизилась к этому времени на $0,31 (0,41%), до $75,35 за баррель.