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Цена на нефть

01.05 $/bbl +/- WTI 75.66 -1.12 Brent 79.31 -1.02

ТЭК 02.05.2023 15:51

Цены на нефть снижаются, Brent - $79 за баррель

Цены на нефть снижаются днем во вторник. Трейдеры опасаются дальнейшего повышения процентных ставок в США и еврозоне, а также оценивают отчетность BP plc и перспективы спроса со стороны Китая.

Стоимость июльских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 14:32 мск во вторник составляет $79 за баррель, что на $0,31 (0,39%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии.

Цена фьючерсов на нефть WTI на июнь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) снизилась к этому времени на $0,31 (0,41%), до $75,35 за баррель.

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Тэги: МИР, НЕФТЬ, ЦЕНА, ДЕНЬ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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