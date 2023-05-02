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СНГ 02.05.2023 16:17

Бухарест поддержит Молдову в реформировании армии

Румыния поддерживает инициативу Молдовы по реформированию армии и выступает за развитие стратегического сотрудничества между военными ведомствами, заявил румынский министр национальной обороны Ангел Тылвэр.

"Бухарест поддерживает Молдову в ее стремлении противостоять гибридным угрозам, а также реформу молдавской армии. Профильные институты Кишинева и Бухареста эффективно сотрудничают. Для нас Республика Молдова является стратегическим приоритетом. Важно укреплять военное сотрудничество, включая сферу образования. Каждой армии нужны хорошо обученные специалисты", - заявил министр во вторник на брифинге в Кишиневе.

По его словам, он обсудил с молдавским коллегой Анатолием Носатым ситуацию в республике, а также события в регионе. Как считает Тылвэр, Молдова справилась с кризисными вызовами последнего периода, но нуждается в дальнейшей поддержке.

Министр подчеркнул, что международное сообщество должно поддержать Молдову как государство, подверженное гибридным угрозам, а именно кампаниям по дезинформации и пропаганде. В этом контексте он приветствовал решение ЕС об отправке в Молдову гражданской миссии, которая поможет республике бороться с подобными угрозами.

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Тэги: МОЛДОВА, РУМЫНИЯ, АРМИЯ, РЕФОРМИРОВАНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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