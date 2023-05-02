Бухарест поддержит Молдову в реформировании армии

Румыния поддерживает инициативу Молдовы по реформированию армии и выступает за развитие стратегического сотрудничества между военными ведомствами, заявил румынский министр национальной обороны Ангел Тылвэр.
"Бухарест поддерживает Молдову в ее стремлении противостоять гибридным угрозам, а также реформу молдавской армии. Профильные институты Кишинева и Бухареста эффективно сотрудничают. Для нас Республика Молдова является стратегическим приоритетом. Важно укреплять военное сотрудничество, включая сферу образования. Каждой армии нужны хорошо обученные специалисты", - заявил министр во вторник на брифинге в Кишиневе.
По его словам, он обсудил с молдавским коллегой Анатолием Носатым ситуацию в республике, а также события в регионе. Как считает Тылвэр, Молдова справилась с кризисными вызовами последнего периода, но нуждается в дальнейшей поддержке.
Министр подчеркнул, что международное сообщество должно поддержать Молдову как государство, подверженное гибридным угрозам, а именно кампаниям по дезинформации и пропаганде. В этом контексте он приветствовал решение ЕС об отправке в Молдову гражданской миссии, которая поможет республике бороться с подобными угрозами.
Алиев посещает Агдамский район
Азербайджан и НАТО обсудили нормализацию отношений между Баку и Ереваном
Азербайджан установил рентгеновские сканеры "Smiths Detection" на ППП на дороге Лачин-Ханкенди
ЛУКОЙЛ в 2022г увеличил переработку нефти на 11,3%, до 70,1 млн тонн
Денежная база в Азербайджане в январе-апреле увеличилась на 0,9%, в апреле - сократилась на 0,4%
Валютные резервы ЦБ Азербайджана за январь-апрель выросли на 2,2%, в апреле - на 0,6%
В Великобритании в преддверии коронации выросла популярность Карла III
МВД Азербайджана задержало двух курьеров со 112 кг наркотиков из Ирана
Мировые кассовые сборы «Братьев Супер Марио в кино» превысили $1 млрд
Алиев посещает Cальянский район
Азербайджан будет играть ключевую роль в мировой энергетической безопасности - Boston Consulting Group
Азербайджан для Группы Accor является одним из ключевых рынков развития
AccessBank отмечает свое 20-летие, и стремится достичь еще большего - интервью с Давидом Циклаури
Банк Республика запускает кампанию по микрокредитам «Выгодно для Бизнеса»
Агентство Standard & Poor`s повысило рейтинговый прогноз Kapital Bank
В Баку летом пройдет международная сельскохозяйственная конференция
Нефтегазовая выставка Caspian Oil&Gas пройдет в Баку с 31 мая по 3 июня
Выставка «Российско-Азербайджанский День поля 2022» открывается 3 ноября в Баку
Азербайджан может стать важным региональным лидером и поставщиком низкоуглеродного водорода в ЕС