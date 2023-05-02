Валютные резервы ЦБ Азербайджана за январь-апрель выросли на 2,2%, в апреле - на 0,6%

Валютные резервы Центрального банка Азербайджана на 28 апреля 2023 года составляют $9 млрд 189,2 млн, отмечается в данных на сайте ЦБА.

На конец 2022 года валютные резервы ЦБА составляли $8 млрд 995,7 млн. Таким образом, по подсчетам агентства "Интерфакс-Азербайджан", в январе-апреле 2023 года валютные резервы Центробанка увеличились на 2,2%.

При этом в апреле валютные резервы ЦБА увеличились на 0,6% или на $56,2 млн.

В 2022 году валютные резервы ЦБ увеличились на 27,1%.

Х.Насирзаде