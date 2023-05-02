Азербайджан и НАТО обсудили нормализацию отношений между Баку и Ереваном

Помощник президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев в ходе встречи во вторник обсудил с членами Комитета заместителей, в состав которого входят заместители постоянных представителей стран-членов НАТО, процесс нормализаций азербайджано-армянских отношений.

Об этом сообщил глава представительства Азербайджана при НАТО Джафар Гусейнзаде

"Гаджиев провел плодотворный обмен мнениями с представителями государств-членов НАТО о текущем состоянии и перспективах партнерства между НАТО и Азербайджаном, роли Азербайджана в связи и энергетической безопасности, а также о процессе нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией", - написал Гусейнзаде в твиттере.

Как сообщалось ранее, Гаджиев во вторник провел в штаб-квартире альянса встречу с помощником генсека НАТО по вопросам разведки и безопасности Дэвидом Кеттлером, в ходе которой обсудил ряд вопросов, в том числе партнерство Баку и НАТО, сотрудничество в борьбе с терроризмом и региональную безопасность.

P.Керимов