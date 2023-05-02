Алиев посещает Агдамский район

Президент Азербайджана Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева во вторник посещают Агдамский район страны, говорится в информации, размещенной на сайте главы государства.

В ходе поездки Алиев в Агдаме заложил фундамент Учебно-образовательного комплекса и Центра цифрового управления ОАО "Азеришыг", Агдамского центра мугама, второго и третьего жилых кварталов, административного здания в этом городе.

Кроме того, Алиев ознакомился со строительством железнодорожной линии Барда-Агдам.

P.Керимов