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Дальнее зарубежье 02.05.2023 17:26

Норвегия увеличит расходы на оборону до 2% ВВП к 2026 году

Премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стёре объявил во вторник о намерении Осло увеличить расходы государства на оборону до отметки в 2% ВВП к 2026 году, сообщает во вторник агентство ЭФЭ.

"Мы должны продолжать укреплять оборону Норвегии и оборонительный альянс (НАТО), в котором мы состоим. По этой причине мы заявляем, что Норвегия намерена тратить (на оборону - ИФ) не менее 2% своего ВВП к 2026 году", - цитирует агентства главу норвежского правительства.

Ожидается, что в текущем году, по прогнозам правительства, страна использует 1,4% ВВП на оборонные расходы.

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Тэги: НОРВЕГИЯ, ОБОРОНА, РАСХОДЫ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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