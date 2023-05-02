Норвегия увеличит расходы на оборону до 2% ВВП к 2026 году

Премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стёре объявил во вторник о намерении Осло увеличить расходы государства на оборону до отметки в 2% ВВП к 2026 году, сообщает во вторник агентство ЭФЭ.

"Мы должны продолжать укреплять оборону Норвегии и оборонительный альянс (НАТО), в котором мы состоим. По этой причине мы заявляем, что Норвегия намерена тратить (на оборону - ИФ) не менее 2% своего ВВП к 2026 году", - цитирует агентства главу норвежского правительства.

Ожидается, что в текущем году, по прогнозам правительства, страна использует 1,4% ВВП на оборонные расходы.