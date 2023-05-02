Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8674 RUR   0.0212 GBR   2.1253 TRY   0.0874

Цена на нефть

01.05 $/bbl +/- WTI 75.66 -1.12 Brent 79.31 -1.02

Дальнее зарубежье 02.05.2023 17:48

В Европоле сообщили о задержании около 300 человек, связанных с торговлей наркотиками в даркнете

Полицейская служба ЕС (Европол) в координации с девятью странами провела операцию против нелегального рынка "Monopoly Market" в даркнете и задержала 288 человек, подозреваемых в продаже или покупке наркотиков, говорится в заявлении службы, опубликованном на ее сайте во вторник.

"288 поставщиков и покупателей, которые занимались десятками тысяч продаж запрещенных товаров, были задержаны в Европе, США и Бразилии", - говорится в заявлении.

Всего полиция арестовала 153 человека в США, 55 в Великобритании, 52 в Германии, 10 в Нидерландах, 9 в Австрии, 5 во Франции, 2 в Швейцарии, 1 в Польше и 1 в Бразилии.

Также было изъято более 50,8 млн евро наличными и в форме виртуальной валюты, 117 единиц огнестрельного оружия и 850 кг наркотиков, среди которых были амфетамины, кокаин, МДМА и ЛСД. Полиция также получила доступ к расширенному списку покупателей, из-за чего теперь тысячи клиентов по всему миру могут попасть под следствие.

Операция под кодовым именем SpecTor состояла из серии отдельных взаимодополняющих действий в девяти странах.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: МИР, ЕВРОПОЛ, НАРКОТОРГОВЦЫ, ЗАДЕРЖАНИЕ

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2023
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az