В Европоле сообщили о задержании около 300 человек, связанных с торговлей наркотиками в даркнете

Полицейская служба ЕС (Европол) в координации с девятью странами провела операцию против нелегального рынка "Monopoly Market" в даркнете и задержала 288 человек, подозреваемых в продаже или покупке наркотиков, говорится в заявлении службы, опубликованном на ее сайте во вторник.
"288 поставщиков и покупателей, которые занимались десятками тысяч продаж запрещенных товаров, были задержаны в Европе, США и Бразилии", - говорится в заявлении.
Всего полиция арестовала 153 человека в США, 55 в Великобритании, 52 в Германии, 10 в Нидерландах, 9 в Австрии, 5 во Франции, 2 в Швейцарии, 1 в Польше и 1 в Бразилии.
Также было изъято более 50,8 млн евро наличными и в форме виртуальной валюты, 117 единиц огнестрельного оружия и 850 кг наркотиков, среди которых были амфетамины, кокаин, МДМА и ЛСД. Полиция также получила доступ к расширенному списку покупателей, из-за чего теперь тысячи клиентов по всему миру могут попасть под следствие.
Операция под кодовым именем SpecTor состояла из серии отдельных взаимодополняющих действий в девяти странах.
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