Военное положение и мобилизация на Украине продлеваются до 18 августа

Верховная Рада утвердила указы главы государства от 1 мая и продлила срок военного положения и всеобщей мобилизации на Украине еще на 90 суток, сообщают украинские СМИ во вторник со ссылкой на депутата Ярослава Железняка.
"Срок действия военного положения и мобилизации в Украине продолжается с 05 часов 30 минут 20 мая 2023 года на 90 суток, то есть до 18 августа 2023 года. Это было уже седьмое голосование парламента за военное положение", - цитируют СМИ запись депутата в соцсетях.
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