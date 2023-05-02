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Регион 02.05.2023 17:30

Лихачев и Пашинян обсудили строительство нового энергоблока АЭС в Армении

Премьер-министр Армении Никол Пашинян и гендиректор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев во вторник обсудили вопросы строительства нового энергоблока АЭС в республике, сообщает пресс-служба правительства Армении.

На встрече сторон в Ереване Пашинян заявил о важности сотрудничества Армении с "Росатомом", в рамках которого успешно осуществляется ряд совместных проектов. Пашинян отметил роль "Росатома" в вопросе продления срока эксплуатации Армянской АЭС.

Лихачев подчеркнул, что "Росатом" заинтересован в продолжении сотрудничества с Арменией.

Они также обменялись мнениями относительно сотрудничества в сфере ядерной медицины, в области утилизации опасных отходов на ереванском каучуковом заводе "Наирит".

В настоящее время Армянская АЭС является одним из основных источников электроэнергии в стране. На станции работает единственный блок (с реактором ВВЭР-440 первого поколения), поставщиком топлива для него является "ТВЭЛ".

В конце марта 2023 года сообщалось, что "Росатом" обсуждает участие в проекте по ликвидации отходов двух ныне закрытых химических заводов в Армении - "Наирит" и "Ванадзор-Химпром".

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Тэги: АРМЕНИЯ, РОСАТОМ, СОТРУДНИЧЕСТВО

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