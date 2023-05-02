Лихачев и Пашинян обсудили строительство нового энергоблока АЭС в Армении

Премьер-министр Армении Никол Пашинян и гендиректор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев во вторник обсудили вопросы строительства нового энергоблока АЭС в республике, сообщает пресс-служба правительства Армении.
На встрече сторон в Ереване Пашинян заявил о важности сотрудничества Армении с "Росатомом", в рамках которого успешно осуществляется ряд совместных проектов. Пашинян отметил роль "Росатома" в вопросе продления срока эксплуатации Армянской АЭС.
Лихачев подчеркнул, что "Росатом" заинтересован в продолжении сотрудничества с Арменией.
Они также обменялись мнениями относительно сотрудничества в сфере ядерной медицины, в области утилизации опасных отходов на ереванском каучуковом заводе "Наирит".
В настоящее время Армянская АЭС является одним из основных источников электроэнергии в стране. На станции работает единственный блок (с реактором ВВЭР-440 первого поколения), поставщиком топлива для него является "ТВЭЛ".
В конце марта 2023 года сообщалось, что "Росатом" обсуждает участие в проекте по ликвидации отходов двух ныне закрытых химических заводов в Армении - "Наирит" и "Ванадзор-Химпром".
Алиев посещает Агдамский район
Азербайджан и НАТО обсудили нормализацию отношений между Баку и Ереваном
Азербайджан установил рентгеновские сканеры "Smiths Detection" на ППП на дороге Лачин-Ханкенди
ЛУКОЙЛ в 2022г увеличил переработку нефти на 11,3%, до 70,1 млн тонн
Денежная база в Азербайджане в январе-апреле увеличилась на 0,9%, в апреле - сократилась на 0,4%
Валютные резервы ЦБ Азербайджана за январь-апрель выросли на 2,2%, в апреле - на 0,6%
В Великобритании в преддверии коронации выросла популярность Карла III
МВД Азербайджана задержало двух курьеров со 112 кг наркотиков из Ирана
Мировые кассовые сборы «Братьев Супер Марио в кино» превысили $1 млрд
Алиев посещает Cальянский район
Азербайджан будет играть ключевую роль в мировой энергетической безопасности - Boston Consulting Group
Азербайджан для Группы Accor является одним из ключевых рынков развития
AccessBank отмечает свое 20-летие, и стремится достичь еще большего - интервью с Давидом Циклаури
Банк Республика запускает кампанию по микрокредитам «Выгодно для Бизнеса»
Агентство Standard & Poor`s повысило рейтинговый прогноз Kapital Bank
В Баку летом пройдет международная сельскохозяйственная конференция
Нефтегазовая выставка Caspian Oil&Gas пройдет в Баку с 31 мая по 3 июня
Выставка «Российско-Азербайджанский День поля 2022» открывается 3 ноября в Баку
Азербайджан может стать важным региональным лидером и поставщиком низкоуглеродного водорода в ЕС