ЕС и Азербайджан полны решимости реализовать стратегическое партнерство в энергосфере - еврокомиссар Симсон

Азербайджан и Европейский союз (ЕС) провели во вторник энергодиалог в Брюсселе, сообщила еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон.
"Сегодня я провела энергетический диалог между Европейским союзом и Азербайджаном с министром (энергетики Азербайджана - ИФ-Аз) Пярвизом Шахбазовым для обсуждения нашего стратегического партнерства", - написал Симсон в твиттере.
Она добавила, что Азербайджан является "общеевропейским поставщиком газа".
"Однако, наше сотрудничество не ограничивается газом, огромный потенциал есть и в области возобновляемых источников энергии", - заметила Симсон.
Она подчеркнула, что ЕС преодолел зиму с заполненными наполовину газовыми хранилищами, более стабильными ценами на газ и позитивным прогнозом на следующую зиму.
"Мы достигли этого благодаря действиям граждан ЕС и наших надежных партнеров, таких как Азербайджан. Мы оба полны решимости реализовать наше стратегическое партнерство", - подчеркнула еврокомиссар по энергетике.
Энергетический диалог между Азербайджаном и Европейский союзом (ЕС) состоялся 2 мая в Брюсселе.
Как сообщали ранее в Генеральном директорате по энергетике Европейской комиссии (ЕК), стороны планировали подвести итоги сотрудничества между ЕС и Азербайджаном в энергетической сфере и обсудить его продвижение. В частности, ЕС и Азербайджан планировали обменяться мнениями о ситуации с поставками газа, обсудить расширение Южного газового коридора (ЮГК), сотрудничество по переходу к "чистой энергии".
Основными компонентами ЮГК являются: Стадия-2 проекта Шах-Дениз, расширение Южно-Кавказской трубопроводной магистрали Баку-Грузия-граница с Турцией, строительство Транс-Анатолийского газопровода (TANAP) от восточной до западной границы Турции и Транс-Адриатического газопровода (TAP), соединяющего Грецию, Албанию и юг Италии.
Суммарные поставки газа по ЮГК рассчитаны на 16 млрд кубометров в год, из которых 10 млрд кубометров - в Европу, еще 6 млрд кубометров - в западные регионы Турции. Поставки в Турцию начались летом 2018 года.
Поставки азербайджанского газа с месторождения Шах-Дениз в Европу, для потребителей в Италии, Греции и Болгарии, начались 31 декабря 2020 года, с 1 января 2023 года начались поставки в Румынию. Экспорт в Европу осуществляется по Транс-Адриатическому газопроводу (TAP), пропускной мощностью 10 млрд кубометров в год.
В настоящее время обсуждается расширение мощности ЮГК в 2 раза.
В 2022 году Азербайджан увеличил экспорт газа на 18% - до 22,3 млрд кубометров, поставки в Европу составили 11,4 млрд кубометров (+39%).
На 2023 год экспорт газа из Азербайджана планируется на уровне 24,5 млрд кубометров, из которых порядка 12 млрд кубометров - в Европу.
P.Керимов
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