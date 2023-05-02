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СНГ 02.05.2023 17:52

Миссия БДИПЧ ОБСЕ положительно оценила итоги референдума в Узбекистане по поправкам в Конституцию

Миссия Бюро демократических институтов и прав человека Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (БДИПЧ ОБСЕ) положительно оценила результаты референдума по внесению изменений и дополнений в Конституцию Узбекистана.

«Конституционный референдум 30 апреля был технически хорошо подготовлен и широко освещался, как намерение усовершенствовать различные права и свободы. Консультационный процесс по проекту поправок был в целом всеобъемлющим», - отметил глава Ограниченной миссии БДИПЧ ОБСЕ Альберт Йонссон на пресс-конференции в Ташкенте.

По его словам, многие собеседники миссии по наблюдению за референдумом БДИПЧ приветствовали предложенные поправки как улучшение, способствующее укреплению гендерного равенства, увеличению социальных обязательств государства перед гражданами и уязвимыми группами. Процесс конституционной реформы был достаточно длительным, значительное количество предложений было принято во внимание.

«В обновленной Конституции создается прочная правовая основа для недопущения дискриминации женщин», - добавил Йонссон.

В целом, миссия БДИПЧ ОБСЕ в Узбекистане положительно оценила предварительные итоги референдума. Члены миссии отметили эффективную деятельность Центральной избирательной комиссии в пределах своих полномочий.

В предварительном отчете об итогах референдума обращено внимание на весомую работу, осуществленную в стране по повышению активности лиц с инвалидностью в процессе голосования. Для этого в Узбекистане созданы необходимые условия.

Как сообщалось ранее, поправки в Конституцию Узбекистана на референдуме, прошедшем 30 апреля поддержали 90,2% участников голосования.

В целом конституция страны обновится на 65%. Среди поправок - пункт о сокращении численности сенаторов со 100 до 65, о продлении срока полномочий президента Узбекистана с пяти до семи лет, о запрете смертной казни, о запрете выдачи гражданина страны иностранному государству.

Действующая конституция была принята в 1992 году, за прошедшее время в основной закон страны поправки вносились 15 раз.

А.Азизов

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Тэги: УЗБЕКИСТАН, РЕФЕРЕНДУМ, БДИПЧ


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