Вооруженные силы Судана за 16 дней боев с "Силами быстрого реагирования" (СБР) смогли примерно наполовину сократить их военный потенциал, сообщает "Аль-Арабийя" со ссылкой на заявление суданских военных.
Согласно их оценкам, на 15 апреля командование СБР мобилизовало для боевых действий 27 тыс. 315 бойцов с опытом, 39 тыс. 490 новобранцев, 104 БМП, 1 тыс. 950 военных машин и более 170 транспортных средств, оборудованных пулеметами. Однако в результате действий ВС Судана военные ресурсы СБР удалось сократить на 45 - 55%.
15 апреля в суданской столице Хартуме и некоторых других городах вспыхнули столкновения с применением тяжелого вооружения между военными и СБР. В заявлениях командования СБР говорилось, что вооруженные силы без какого-либо предварительного уведомления взяли в осаду одну из их баз в южном пригороде столицы. Командование армии, в свою очередь, объясняло свои действия тем, что СБР в последнее время не раз действовали без какой-либо координации с военными.
Бои в стране продолжаются, несмотря на очередное продление режима прекращения огня.
С момента начала конфликта в Судане погибли более 500 человек, более 4,6 тыс. получили ранения. В то же время в ООН полагают, что на деле эти цифры значительно выше. Также в ООН отмечали, что из Судана выехали 73 тыс. человек, а всего число беженцев может возрасти до 815 тыс. человек.
Также во вторник в Международной организации по миграции обнародовали данные, согласно которым число внутренне перемещенных лиц в Судане превысило 330 тыс. человек, а более 100 тыс. покинули страну.
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