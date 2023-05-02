Нефть ускорила падение

Цены на нефть усилили снижение вечером во вторник, обновляя минимумы с конца марта на фоне опасений за мировую экономику и в ожидании решения Федрезерва по процентной ставке.
Июльские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures подешевели на $3,17 (4%) - до $76,14 за баррель.
Котировки июньских фьючерсов на WTI на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) к указанному времени понизились на $3,16 (4,18%) - до $72,5 за баррель.
Как сообщалось, индекс менеджеров по закупкам (PMI) в перерабатывающей промышленности КНР снизился в апреле до минимальных за четыре месяца 49,2 пункта с 51,9 пункта в марте. Рынок ожидал, что показатель составит 51,7 пункта.
Значение индекса ниже 50 пунктов говорит о спаде активности в секторе. PMI в апреле опустился ниже этой отметки впервые с декабря.
Нефть дешевеет из-за "разочаровывающих статданных из Китая, указавших на сокращение активности в перерабатывающем секторе в крупнейшем импортере нефти в мире", написал старший аналитик ActivTrades Рикардо Эвангелиста.
Кроме того, инвесторы ждут очередного подъема базовой процентной ставки Федеральной резервной системой на этой неделе. Участники рынка опасаются, что дальнейшее ужесточение денежно-кредитной политики в США может спровоцировать глобальную рецессию.
Повышение процентных ставок ожидается и со стороны Европейского центрального банка (ЕЦБ), который также проводит заседание на этой неделе.
Алиев посещает Агдамский район
Азербайджан и НАТО обсудили нормализацию отношений между Баку и Ереваном
Азербайджан установил рентгеновские сканеры "Smiths Detection" на ППП на дороге Лачин-Ханкенди
Алиев принял участие в церемонии закладки фундамента Агдамского центра мугама
Алиев принял участие в церемонии закладки 3-го жилого квартала в городе Агдам
Алиев посещает Cальянский район
Дания направит Киеву военной и финансовой помощи почти на 230 млн евро - Минобороны
Число внутренне перемещенных лиц в Судане превысило 330 тыс. человек
Азербайджан будет играть ключевую роль в мировой энергетической безопасности - Boston Consulting Group
Азербайджан для Группы Accor является одним из ключевых рынков развития
AccessBank отмечает свое 20-летие, и стремится достичь еще большего - интервью с Давидом Циклаури
Банк Республика запускает кампанию по микрокредитам «Выгодно для Бизнеса»
Агентство Standard & Poor`s повысило рейтинговый прогноз Kapital Bank
В Баку летом пройдет международная сельскохозяйственная конференция
Нефтегазовая выставка Caspian Oil&Gas пройдет в Баку с 31 мая по 3 июня
Выставка «Российско-Азербайджанский День поля 2022» открывается 3 ноября в Баку
Азербайджан может стать важным региональным лидером и поставщиком низкоуглеродного водорода в ЕС