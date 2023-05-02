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Цена на нефть

01.05 $/bbl +/- WTI 75.66 -1.12 Brent 79.31 -1.02

ТЭК 02.05.2023 19:22

Нефть ускорила падение

Цены на нефть усилили снижение вечером во вторник, обновляя минимумы с конца марта на фоне опасений за мировую экономику и в ожидании решения Федрезерва по процентной ставке.

Июльские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures подешевели на $3,17 (4%) - до $76,14 за баррель.

Котировки июньских фьючерсов на WTI на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) к указанному времени понизились на $3,16 (4,18%) - до $72,5 за баррель.

Как сообщалось, индекс менеджеров по закупкам (PMI) в перерабатывающей промышленности КНР снизился в апреле до минимальных за четыре месяца 49,2 пункта с 51,9 пункта в марте. Рынок ожидал, что показатель составит 51,7 пункта.

Значение индекса ниже 50 пунктов говорит о спаде активности в секторе. PMI в апреле опустился ниже этой отметки впервые с декабря.

Нефть дешевеет из-за "разочаровывающих статданных из Китая, указавших на сокращение активности в перерабатывающем секторе в крупнейшем импортере нефти в мире", написал старший аналитик ActivTrades Рикардо Эвангелиста.

Кроме того, инвесторы ждут очередного подъема базовой процентной ставки Федеральной резервной системой на этой неделе. Участники рынка опасаются, что дальнейшее ужесточение денежно-кредитной политики в США может спровоцировать глобальную рецессию.

Повышение процентных ставок ожидается и со стороны Европейского центрального банка (ЕЦБ), который также проводит заседание на этой неделе.

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Тэги: МИР, НЕФТЬ, ЦЕНА, ВЕЧЕР


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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