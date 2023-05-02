Поставки смартфонов в Китае I квартале упали на 11,8% - IDC

Поставки смартфонов в Китае в январе-марте упали на 11,8% относительно того же периода прошлого года и составили 65,4 млн штук, свидетельствуют данные исследовательской компании IDC.

Темпы снижения измеряются двухзначными числами, начиная с первого квартала 2022 года. Ситуация не поменялась даже после ослабления антиковидных ограничений в стране, отмечается в сообщении.

Мрачные настроения потребителей продолжают сдерживать спрос на телефоны. Более обеспеченные покупатели предпочитают тратить средства в других сферах жизни, включая отдых. При этом значительные объемы оперативной памяти и памяти для хранения данных позволяют удлинить цикл замены смартфонов, отмечают аналитики.

Лидером на китайском рынке остается компания OPPO (включая бренд OnePlus), несмотря на сокращение продаж в первом квартале на 8,8%. Американская Apple Inc. (SPB: AAPL) осталась на втором месте, хотя и снизила поставки на 7%.