Алиев принял участие в церемонии закладки 3-го жилого квартала в городе Агдам

Президент Азербайджана Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева во вторник приняли участие в церемонии закладки 3-го жилого квартала в городе Агдам, сообщает сайт главы государства.
Глава государства был проинформирован о ходе строительных работ в новом здании Агдамской городской школы №1. Было сообщено, что в этой школе на 960 ученических мест будут созданы все условия для обучения.
Фундамент нового здания школы был заложен Президентом Ильхамом Алиевым 28 мая 2021 года. Это учебное заведение, начавшее действовать в 1883 году, является старейшей школой Карабахского региона.
Было также сообщено, жилой кварта расположится на площади около 17 га. В жилых зданиях, которые будут построены в этом квартале, будет 1239 квартир общей площадью 120 тыс. кВ метров, в том числе 25 однокомнатных, 396 двухкомнатных, 533 трехкомнатных, 285 четырехкомнатных.
При строительстве зданий в жилом квартале будут использованы теплоемкие природные строительные материалы. Здания будут бесперебойно обеспечиваться водой, электричеством и высокоскоростным интернетом. Отопление и горячее водоснабжение будет подаваться посредством центральной котельной.
В квартале также будут созданы спортивные площадки, вело- и автопарковки.
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