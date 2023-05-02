Алиев принял участие в церемонии закладки фундамента Агдамского центра мугама

Президент Азербайджана Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева во вторник приняли участие в церемонии закладки фундамента Агдамского центра мугама, сообщает сайт главы государства.

Глава государства был проинформирован о о проекте.

На первом этаже здания центра планируется создать кафе, кинозал, библиотеку, концертный зал на 637 мест и два танцевальных зала. На втором этаже будут расположены административные кабинеты. В центре будут созданы 15 учебных классов, выставочный зал, зал заседаний, учительская и кабинет директора, а на прилегающей территории будет построен открытый амфитеатр площадью 1 тыс. кв метров.

Б.Рустамбеков