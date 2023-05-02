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Социум 02.05.2023 20:53

Алиев принял участие в церемонии закладки фундамента Агдамского центра мугама

Президент Азербайджана Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева во вторник приняли участие в церемонии закладки фундамента Агдамского центра мугама, сообщает сайт главы государства.

Глава государства был проинформирован о о проекте.

На первом этаже здания центра планируется создать кафе, кинозал, библиотеку, концертный зал на 637 мест и два танцевальных зала. На втором этаже будут расположены административные кабинеты. В центре будут созданы 15 учебных классов, выставочный зал, зал заседаний, учительская и кабинет директора, а на прилегающей территории будет построен открытый амфитеатр площадью 1 тыс. кв метров.

Б.Рустамбеков

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Тэги: АЛИЕВ, АГДАМ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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