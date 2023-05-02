В Азербайджане за сутки от COVID-19 умерло 3 человека

За минувшие сутки коронавирус в Азербайджане выявлен у 28 человек, общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 достигло 831 тыс. 414, сообщает во вторник республиканский оперативный штаб.

Днем ранее был зарегистрировано 6 случаев.

За 24 часа от COVID-19 умерло три человека.

Общее число жертв COVID-19 в Азербайджане составляет 10 тыс. 245 человека, следует из опубликованных данных.

От COVID-19 вылечились 820 тыс. 873 человека (+19 за сутки).

В настоящее время на лечении и карантине находятся 277 человек.

За сутки медики провели 1 237 тестов на коронавирус против 679 тестов накануне. Всего в стране с начала пандемии сделано 7 млн 591 тыс. 173 тестов на COVID-19.

Б.Рустамбеков