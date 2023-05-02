В Азербайджане за сутки от COVID-19 умерло 3 человека

За минувшие сутки коронавирус в Азербайджане выявлен у 28 человек, общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 достигло 831 тыс. 414, сообщает во вторник республиканский оперативный штаб.
Днем ранее был зарегистрировано 6 случаев.
За 24 часа от COVID-19 умерло три человека.
Общее число жертв COVID-19 в Азербайджане составляет 10 тыс. 245 человека, следует из опубликованных данных.
От COVID-19 вылечились 820 тыс. 873 человека (+19 за сутки).
В настоящее время на лечении и карантине находятся 277 человек.
За сутки медики провели 1 237 тестов на коронавирус против 679 тестов накануне. Всего в стране с начала пандемии сделано 7 млн 591 тыс. 173 тестов на COVID-19.
Б.Рустамбеков
Строительство ж/д линии Барда-Агдам завершится в 2023 году
Алиев посещает Агдамский район
Азербайджан и НАТО обсудили нормализацию отношений между Баку и Ереваном
Sinopec начала бурение глубочайшей в Азии нефтегазовой скважины
Годовая инфляция в Казахстане в апреле замедлилась до 16,8%
Эмин Агаларов с партнером создали компанию для ресторанного проекта в Дагестане
Алиев посещает Cальянский район
Блинкен: Украина в ближайшие недели начнет контрнаступление
Взрывное устройство сработало на железнодорожных путях в Брянской области
Грузия решила не участвовать в организованных США учениях в Европе
Азербайджан будет играть ключевую роль в мировой энергетической безопасности - Boston Consulting Group
Азербайджан для Группы Accor является одним из ключевых рынков развития
AccessBank отмечает свое 20-летие, и стремится достичь еще большего - интервью с Давидом Циклаури
Банк Республика запускает кампанию по микрокредитам «Выгодно для Бизнеса»
Агентство Standard & Poor`s повысило рейтинговый прогноз Kapital Bank
В Баку летом пройдет международная сельскохозяйственная конференция
Нефтегазовая выставка Caspian Oil&Gas пройдет в Баку с 31 мая по 3 июня
Выставка «Российско-Азербайджанский День поля 2022» открывается 3 ноября в Баку
Азербайджан может стать важным региональным лидером и поставщиком низкоуглеродного водорода в ЕС