Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8674 RUR   0.0212 GBR   2.1253 TRY   0.0874

Цена на нефть

01.05 $/bbl +/- WTI 75.66 -1.12 Brent 79.31 -1.02

Здравоохранение 02.05.2023 21:20

В Азербайджане за сутки от COVID-19 умерло 3 человека

За минувшие сутки коронавирус в Азербайджане выявлен у 28 человек, общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 достигло 831 тыс. 414, сообщает во вторник республиканский оперативный штаб.

Днем ранее был зарегистрировано 6 случаев.

За 24 часа от COVID-19 умерло три человека.

Общее число жертв COVID-19 в Азербайджане составляет 10 тыс. 245 человека, следует из опубликованных данных.

От COVID-19 вылечились 820 тыс. 873 человека (+19 за сутки).

В настоящее время на лечении и карантине находятся 277 человек.

За сутки медики провели 1 237 тестов на коронавирус против 679 тестов накануне. Всего в стране с начала пандемии сделано 7 млн 591 тыс. 173 тестов на COVID-19.

Б.Рустамбеков

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: КОРОНАВИРУС, СТАТИСТИКА


Похожие новости


В Азербайджане выявлено 6 новых случаев заражения COVID-19 В Азербайджане выявлено 49 новых случаев COVID-19 В Азербайджане за 24 часа от COVID-19 умерли 3 человека В Азербайджане за 24 часа зафиксировано 5 новых случаев заражения COVID-19 В Азербайджане выявлено 95 новых случаев COVID-19 В Азербайджане выявлено 79 новых случаев COVID-19 В Азербайджане за сутки от COVID-19 умерли 4 человека В Азербайджане зафиксирован суточный спад COVID-19 В Азербайджане за сутки выявлено около 100 новых зараженных COVID-19 В Азербайджане за сутки от COVID-19 умерли 4 человека

Политика

Экономика

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2023
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az