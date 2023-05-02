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Регион 02.05.2023 22:26

Грузия решила не участвовать в организованных США учениях в Европе

Грузия не примет участие в организованных США в Европе масштабных многонациональных учениях Defender 2023 по согласованию с Вашингтоном, сообщили в грузинском военном ведомстве.

"Что касается непосредственного участия Грузии в учениях "Защитник-2023", напоминаем, что, исходя из целей и задач грузинских сил обороны, путем активного общения с нашим основным стратегическим партнером и по их рекомендации было принято решение направить больше усилий и ресурсы для таких международных и местных учений, в которых больше внимания уделяется задачам, упомянутым выше, включая повышение боевой готовности, повышение оперативной совместимости со странами-членами и партнерами НАТО, обмен опытом и повышение профессиональных навыков", - говорится в комментарии ведомства.

Данный комментарий министерство распространило во вторник после появления в ряде оппозиционных СМИ сообщений о том, что Грузия не участвует в учениях, хотя еще в апреле страна находилась в списке участников.

В министерстве при этом отмечают, что силы обороны Грузии постоянно участвуют и принимают международные учения, включая ежегодное проведение в Грузии таких многонациональных учений, как "Достойный партнер" и Agile Spirit. Там напомнили, что вместе со странами НАТО и партнерами в текущем году Минобороны Грузии приняло участие в четырех международных учениях в Турции, Германии, Словакии и Нидерландах. До конца текущего года запланировано участие в учениях в Турции, Эстонии, Польше, Болгарии, Румынии, Великобритании, Германии, Азербайджане, Италии и в самой Грузии.

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Тэги: ГРУЗИЯ, США, ЕВРОПА, УЧЕНИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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