Строительство ж/д линии Барда-Агдам завершится в 2023 году

Строительство железнодорожной линии Барда-Агдам завершится в 2023 году.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев 2 мая ознакомился с ходом строительства железнодорожной линии Барда-Агдам, сообщает сайт главы государства.

Железная дорога протяженностью 47,1 км (57 километров включая подъездные пути) является одноколейной и неэлектрифицированной. На линии будут функционировать станции Барда, Кочарли, Тезекенд и Агдам. На железной дороге будут построены 3 моста.

Президенту Алиеву сообщили, что работы по проектированию железнодорожной линии выполнены на 90%, заложен фундамент Агдамского вокзала. Также в направлении Барды и Агдама планируется спроектировать 3 платформы, дополнительную дорогу к этим платформам и две развязки. На 32,8-километровом участке железнодорожной линии уже уложены рельсы. Кроме того, в рамках первого этапа полностью завершены земляные работы, строительство инженерных сооружений, монтаж элементов верхних строений пути и стрелочных переводов. В настоящее время продолжается установка элементов верхних строений на участке между 45-м и 47-м километрами и земляные работы 6-й дороги станции Агдам.

Строительно-монтажные работы ведутся в два этапа. На участке Барда-Тезекенд работы выполнены на 80%. По второму этапу, который охватывает направление Тезекенд-Агдам, реализация составляет 71%.

Главу государства также проинформировали об Агдамском городском железнодорожном и автовокзальном комплексе.

Предполагается, что первоначально на автовокзале будут действовать 10 регулярных междугородних (межрайонных) автобусных маршрутов. Ежедневно на железнодорожном вокзале планируется принимать до 1000, на автовокзале - до 1500 пассажиров.

Р.Ахмедов