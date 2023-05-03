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Дальнее зарубежье 03.05.2023 09:29

Боррель считает важным сотрудничество ЕС с Израилем, в том числе для урегулирования конфликта на Украине

Высокий представитель Евросоюза по иностранным делам Жозеп Боррель обсудил во вторник в Брюсселе с главой МИД Израиля Эли Коэном двусторонние, региональные и глобальные вопросы, включая Украину и Иран, сообщила Европейская внешнеполитическая служба (ЕВС).

В коммюнике отмечается, что Боррель напомнил важность взаимодействия между ЕС и Израилем, в том числе для решения глобальных проблем, среди которых события на Украине или региональная роль Ирана.

Глава дипломатии Евросоюза "осудил недавние террористические акты и ракетные атаки против израильтян и подчеркнул приверженность ЕС праву Израиля на самооборону". Вместе с тем он отметил, что "любой ответ должен быть соразмерным и соответствовать международному праву", и выразил обеспокоенность ситуацией на оккупированной палестинской территории.

Боррель приветствовал "недавнюю работу по деэскалации под эгидой США, Иордании и Египта" и заявил о готовности Брюсселя помочь в этом процессе.

"Он повторил призыв Евросоюза к Израилю прекратить односторонние меры, которые могут усилить и без того высокий уровень напряженности и поставить под угрозу саму возможность будущего справедливого и устойчивого мира на основе решения о сосуществовании двух государств, и подчеркнул важность соблюдения статус-кво святых мест", - говорится в сообщении ЕВС.

Там добавили, что "ЕС стремится к открытому и конструктивному обмену мнениями с Израилем по ближневосточному мирному процессу". Боррель подчеркнул, что Евросоюз и его государства-члены "по-прежнему твердо привержены решению через сосуществование двух государств".

Кроме того, Евросоюз поддерживает соглашения о нормализации, которые Израиль подписал с рядом арабских стран, и готов изучить дальнейшие инициативы. В Брюсселе также надеются, что это может принести пользу палестинцам, "без которых позитивная динамика нормализации останется неполной".

ЕВС уточнила, что это была первая личная встреча Борреля и Коэна.

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Тэги: ЕС, ИЗРАИЛЬ, МИД, ВСТРЕЧА


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