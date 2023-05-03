Атомная подлодка ВМС США нанесет визит в Южную Корею - Пентагон

Южную Корею в рамках реализации достигнутого на прошлой неделе соглашения посетит американская атомная подводная лодка класса "Огайо", сообщил журналистам официальный представитель Пентагона Пэт Райдер.
Он отказался называть сроки планируемого визита, заявив на брифинге: "С точки зрения сроков (...), я не собираюсь забегать вперед или объявлять какие-либо сроки развертывания. Это будет лодка класса "Огайо" (SSBN Ohio), но это все, что я могу сказать конкретно".
В ответ на вопрос: "Но, все же, будет ли она нести ядерное оружие?", Райдер сказал: "Я не собираюсь конкретизировать ее полезную нагрузку".
Подводные лодки ВМС США класса "Огайо", оснащенные ядерными баллистическими ракетами, составляют основу стратегических наступательных ядерных сил США.
Заходы американских атомных подводных лодок в южнокорейские порты станут ключевым элементом подписанной в ходе визита в США президента Южной Кореи Юн Сок Еля "Вашингтонской декларации". По словам южнокорейского лидера, сейчас происходит "беспрецедентное расширение и усиление стратегии расширенного сдерживания" КНДР.
Северокорейское агентство ЦТАК, комментируя договоренности о заходах американских подлодок с ядерным оружием, заявило, что Вашингтон и Сеул "разрушают систему ядерного нераспространения и, в частности, ставят ситуацию на Корейском полуострове на грань ядерной войны".
Оно отметило, что так называемая "Вашингтонская декларация" "является типичным продуктом отвратительной враждебной политики в отношении КНДР".
"Всем понятно, что Вашингтон и Сеул рассматривают ядерную войну против КНДР как неизбежный факт", - говорилось в публикации.
В ней подчеркивалось: "Для КНДР вполне естественно усилить меры по военному сдерживанию, что соответствует серьезной обстановке безопасности в настоящем и будущем".
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