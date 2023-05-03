США вскоре объявят о новом пакете военной помощи Украине, включающем ракеты воздушного базирования

Администрация США в среду объявит о новом пакете военной помощи Украине, куда войдут ракеты воздушного базирования "Hydra 70", передает издание Reuters.

Как информирует издание, США уже в среду планируют объявить о новом пакете военной помощи Украине на сумму $300 млн, который впервые будет включать ракету малой дальности воздушного базирования, взятую из избыточных запасов США.

Ракеты "Hydra 70" - это неуправляемые ракеты диаметром 2,75 дюйма воздушного базирования, изготовленные компанией General Dynamics. Ракеты обычно загружаются в круглую 19-трубную ракетную установку, которая прикрепляется под крылом самолета или вертолета.

Сообщается, что пакет также включает более 155-миллиметровых пушек-гаубиц. Вместе с тем, не указано, самоходные ли они, или буксируемые грузовиком.