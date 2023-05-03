Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8743 RUR   0.0213 GBR   2.1236 TRY   0.0873

Цена на нефть

02.05 $/bbl +/- WTI 71.66 -4.00 Brent 75.32 -3.99

Дальнее зарубежье 03.05.2023 10:29

США вскоре объявят о новом пакете военной помощи Украине, включающем ракеты воздушного базирования

Администрация США в среду объявит о новом пакете военной помощи Украине, куда войдут ракеты воздушного базирования "Hydra 70", передает издание Reuters.

Как информирует издание, США уже в среду планируют объявить о новом пакете военной помощи Украине на сумму $300 млн, который впервые будет включать ракету малой дальности воздушного базирования, взятую из избыточных запасов США.

Ракеты "Hydra 70" - это неуправляемые ракеты диаметром 2,75 дюйма воздушного базирования, изготовленные компанией General Dynamics. Ракеты обычно загружаются в круглую 19-трубную ракетную установку, которая прикрепляется под крылом самолета или вертолета.

Сообщается, что пакет также включает более 155-миллиметровых пушек-гаубиц. Вместе с тем, не указано, самоходные ли они, или буксируемые грузовиком.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: УКРАИНА, США, ОРУЖИЕ, ПОМОЩЬ


Похожие новости


Госдеп считает, что решение о членстве Украины в НАТО должно приниматься странами альянса коллективно Президенты Южной Кореи и США не обсуждали военную помощь Украине - администрация южнокорейского лидера Пентагон возлагает надежды на танки Abrams для изменения ситуации в Украине Американские военные летом начнут обучать украинцев управлять танками Abrams Советник президента США по нацбезопасности обсудил с бразильским коллегой ситуацию на Украине - Белый дом Военные США на Украине не участвуют в боевых действиях, они помогают работе дипмиссии - Пентагон Военные США в Украине не участвуют в боевых действиях, они помогают работе дипмиссии - Пентагон Министр обороны США и премьер Украины обсудили американскую военную помощь Киеву Нетаньяху опроверг данные о возможном предоставлении израильского оружия Киеву Утечка бумаг США раскрыла план Киева перебросить в Бахмут элитные подразделения

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2023
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az