Манат подешевел к евро и к рублю, подорожал к лире

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) официальный курс маната по отношению к доллару на 3 мая сохранил на уровне 1.7 манат/$1, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Центробанке.

Официальный курс маната по отношению к евро на 3 мая ЦБА установил на уровне 1.8743 манат/1EUR (2 мая - 1.8674 манат/1EUR).

Центробанк официальный курс маната по отношению к российскому рублю на 3 мая установил на уровне 0.0213 манат/1RUB (2 мая - 0.0212 манат/1RUB).

Официальный курс маната по отношению к турецкой лире на 3 мая ЦБА установил на уровне 0.0873 манат/1TRY (2 мая -0.0874 манат/1TRY).

Б.Рустамбеков