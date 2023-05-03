Манат подешевел к евро и к рублю, подорожал к лире

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) официальный курс маната по отношению к доллару на 3 мая сохранил на уровне 1.7 манат/$1, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Центробанке.
Официальный курс маната по отношению к евро на 3 мая ЦБА установил на уровне 1.8743 манат/1EUR (2 мая - 1.8674 манат/1EUR).
Центробанк официальный курс маната по отношению к российскому рублю на 3 мая установил на уровне 0.0213 манат/1RUB (2 мая - 0.0212 манат/1RUB).
Официальный курс маната по отношению к турецкой лире на 3 мая ЦБА установил на уровне 0.0873 манат/1TRY (2 мая -0.0874 манат/1TRY).
Б.Рустамбеков
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