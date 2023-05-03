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ТЭК 03.05.2023 09:38

Турция обнаружила высококачественную нефть на юго-востоке страны

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во вторник объявил об открытии новых запасов нефти в районах Джуди и Габар в провинции Ширнак на юго-востоке страны.

По его словам, производственная мощность нового месторождения оценивается в 100 тысяч баррелей в сутки.

"Хочу поделиться хорошими новостями. Мы обнаружили запасы нефти с производственной мощностью 100 000 баррелей в сутки в Джуди и Габаре", - сказал президент на церемонии открытия самой крупной солнечной электростанции в Европе (СЭС "Карапынар") и запуска других недавно завершенных объектов в центральной провинции Конья.

Эрдоган отметил, что недавно обнаруженная нефть "имеет высококачественную структуру".

Турецкий лидер подчеркнул, что "Турция больше не будет зависеть от других в энергетике, став государством-экспортером энергии".

Президент рассказал, что нефть, обнаруженная на глубине 2600 метров, будет добываться "с помощью 100 скважин. "Запасы смогут удовлетворять одну десятую часть нашего ежедневного потребления", - добавил он.

Эрдоган также сообщил, что нефтяная скважина в Габаре будет названа в честь молодой учительницы музыки Айбуке Ялчин, которая была убита в результате теракта РКК в 2017 году на юго-востоке Турции.

"Надеюсь, что наше новое месторождение, скважина Айбуке Ялчин-1, даст больше нефти, чем добывается по всей стране", - добавил он.

Касаясь проекта строительства АЭС "Аккую", глава государства отметил, что станция сможет удовлетворить 10% потребностей страны в энергии.

Турецкий лидер также заявил, что вторая атомная электростанция может быть построена в районе Синоп на севере страны.

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Тэги: ТУРЦИЯ, ПРЕЗИДЕНТ, МЕСТОРОЖДЕНИЕ, ОТКРЫТИЕ


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