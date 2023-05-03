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Макроэкономика 03.05.2023 10:19

ЦБ пока сохраняет прогноз по годовой инфляции в Азербайджане в 2023г в пределах 8%

Центральный банк Азербайджана пока сохраняет прогноз на 2023 год годовой инфляции в пределах 8%.

«В глобальной и национальной экономике сохраняется высокая неопределенность с факторами инфляции. Несмотря на тенденцию замедления инфляции, в марте ее значение превысило верхний целевой предел более чем в 2 раза. В марте 2023 года годовая (12-тимесячная) инфляция в Азербайджане составила 13,6%, что на 2 процентных пункта ниже пикового значения в 15,6% в сентябре 2022 года. Высокой остается продовольственная инфляция – 16,8%», - отмечается в заявлении ЦБ по учетной ставке.

ЦБ подчеркивает, что по непродовольственным товарам и услугам годовая инфляция составила 11,6% и 10,8% соответственно.

При этом ЦБ отмечает, что по оценкам FAO в течение последних 12 месяцев - с апреля 2022 года - в мире наблюдается снижение цен на продовольственные товары, в марте это снижение составило 2,1% (пиковое значение - 18,7% в марте 2022 года - ИФ).

«По оценкам влиятельных международных экспертов, в условиях сохраняющихся рисков, базовая инфляция в мире может вернуться к таргетируемым показателям лишь в 2025 году. Увеличение рисков, связанных с устойчивостью мировой финансовой системы, также может влиять на инфляционные процессы различными каналами. Эти факторы влияют на то, что фактическая инфляция может быть выше прогнозируемой. Тем не менее, ЦБ пока сохраняет базовый сценарий на 2023 год, согласно которому годовая инфляция в Азербайджане будет в диапазоне 8%», - подчеркивает ЦБ.

Банк отмечает, что продолжит в рамках монетарной политики оказывать воздействие для снижения уровня инфляции.

Среднегодовая инфляция в Азербайджане в 2022 году ускорилась до 13,9% против 6,7% в 2021 году.

Прогноз по среднегодовой инфляции в Азербайджане на 2023 год составляет 6,9%.

Р.Ахмедов

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Тэги: ЦБ, ИНФЛЯЦИЯ, ПРОГНОЗ


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