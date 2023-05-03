Казахстан и Франция обсудили строительство первой казахстанской АЭС

Франция выразила готовность сотрудничать по реализации проекта строительства первой АЭС в Казахстане, а также участвовать в изучении перспектив развития малых модульных реакторов, говорится в сообщении пресс-службы Минэнерго Казахстана.

Министр энергетики Алмасадам Саткалиев и министр-делегат Франции по вопросам внешней торговли, экономической привлекательности и французских граждан за границей Оливье Бешт обсудили совместные проекты двух стран в области энергетики. Они также затронули обязательства своих правительств в сфере энергетического перехода и борьбы с глобальным потеплением, в том числе развитие возобновляемых источников энергии.

"Министры приветствовали последние продвижения в проекте "Мирный" (проект по строительству ветровой электростанции мощностью 1 ГВт в поселке Мирный), закладывающем основы этого сотрудничества, в частности, соглашение, достигнутое 29 апреля 2023 года между министерством энергетики Казахстана, АО "НК "КазМунайГаз" и Total Eren", - отмечается в сообщении.

По итогам встречи стороны подписали совместное заявление по достигнутым договоренностям относительно тарифа на электроэнергию в рамках реализации "Мирного".

Как сообщалось, проект по строительству АЭС в Казахстане планируется реализовать международным пулом инвесторов. Строительство предполагается в районе поселка Улкен в Алма-Атинской области. По данным Минэнерго, работы могут занять до 10 лет, стоимость одного энергоблока в среднем составляет $5 млрд. В прогнозном энергобалансе страны до 2035 года в качестве одного из вариантов рассматривается ввод в эксплуатацию АЭС суммарной мощностью 2,4 ГВт. В список потенциальных поставщиков ядерных технологий, рассматриваемых Казахстаном, входят четыре компании: китайская CNNC, российский "Росатом", французская EDF и южнокорейская KHNP.

Ветровая электростанция в поселке Мирный в Джамбульской области на юге Казахстана будет введена в эксплуатацию в 2026-2027 годах. Это увеличит совокупную генерацию объектов ВИЭ в стране почти на 50%. Предварительная стоимость проекта - $1,9 млрд.