Kapital Bank снизил ставку по кредитам для микробизнеса

С целью поддержки микробизнеса Kapital Bank запустил новую акцию, в рамках которой предприниматели в этом сегменте смогут платить всего 300 манатов в месяц за каждые 10000 манатов кредита. Годовая процентная ставка по кредиту в ходе акции начинается от 15%.

В рамках акции кредит для микробизнеса предоставляется сроком до 48 месяцев на сумму до 30 000 манатов без залога и поручителя. Акция продлится до 31 мая 2023 года.

Следует отметить, что для получения микрокредита не обязательно посещать филиалы банка. Оформить заем можно онлайн через раздел «Микрокредит» на сайте https://kapitalbank.az. Сотрудники банка рассмотрят запрос, предоставят информацию о допустимой сумме кредита и после завершения оформления зачислят деньги на бизнес-карту Kapital Bank либо расчетный счет. Карта будет доставлена на дом или в офис.

В Kapital Bank максимальная сумма кредита для микробизнеса составляет 100 000 манатов, выдается он сроком до 48 месяцев. Для получения более подробной информации перейдите по ссылке https://kbl.az/kbmbpr или напишите на страницу банка в социальных сетях.