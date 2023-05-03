ГНФАР в январе-апреле сократил продажу инвалюты на аукционах на 44,1%

Госнефтефонд Азербайджана (ГНФАР) в апреле 2023 года продал на валютных аукционах инвалюты на общую сумму $286 млн, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в фонде.
Как сообщалось ранее, в марте 2023 года ГНФАР продал на валютных аукционах инвалюты на общую сумму $383,9 млн. Таким образом, в апреле объемы продажи инвалюты сократились на 25,5%.
Согласно подсчетам агентства "Интерфакс-Азербайджан" на основе ежемесячных данных ГНФАР, в январе-апреле 2023 года фонд на аукционах продал инвалюты на сумму $1 млрд 215 млн (спад на 44,1% по сравнению с январем-апрелем 2022 года - ИФ).
ГНФАР в настоящее время выступает основным источником продажи валюты на валютных аукционах. При этом Центробанк Азербайджана отмечает, что на большинстве аукционов спрос на инвалюту ниже, чем предложение.
В 2022 году ГНФАР на аукционах продал инвалюты на сумму на сумму $4 млрд 681,8 млн (спад на 30% по сравнению с 2021 годом - ИФ).
Н.Аббасова
İmprotex Qarabağ Sənaye Kompleksi вложит свыше 7,3 млн манатов на создание производства миноискателей в В.Зангезуре
Алиев уверен в укреплении связей и расширении сотрудничества между Азербайджаном и Польшей
В Азербайджане за сутки от COVID-19 умерло 3 человека
Алиев принял участие в церемонии закладки фундамента Агдамского центра мугама
Алиев принял участие в церемонии закладки 3-го жилого квартала в городе Агдам
Алиев посещает Cальянский район
США вскоре объявят о новом пакете военной помощи Украине, включающем ракеты воздушного базирования
Атомная подлодка ВМС США нанесет визит в Южную Корею - Пентагон
Боррель считает важным сотрудничество ЕС с Израилем, в том числе для урегулирования конфликта на Украине
Азербайджан будет играть ключевую роль в мировой энергетической безопасности - Boston Consulting Group
Азербайджан для Группы Accor является одним из ключевых рынков развития
AccessBank отмечает свое 20-летие, и стремится достичь еще большего - интервью с Давидом Циклаури
Kapital Bank снизил ставку по кредитам для микробизнеса
Банк Республика запускает кампанию по микрокредитам «Выгодно для Бизнеса»
Агентство Standard & Poor`s повысило рейтинговый прогноз Kapital Bank
В Баку летом пройдет международная сельскохозяйственная конференция
Нефтегазовая выставка Caspian Oil&Gas пройдет в Баку с 31 мая по 3 июня
Выставка «Российско-Азербайджанский День поля 2022» открывается 3 ноября в Баку
Азербайджан может стать важным региональным лидером и поставщиком низкоуглеродного водорода в ЕС