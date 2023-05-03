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Финансы 03.05.2023 11:11

В Азербайджане в I кв. 2023г снизилась средняя ставка по потребкредитам на покупку автомобиля

В Азербайджане в первом квартале 2023 года средняя ставка по потребительским кредитам, выдаваемым на покупку автомобиля, снизилась на 1 процентный пункт (п.п.) – до 14% годовых, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в Центробанке.

По остальным видам потребкредитования в первом квартале 2023 года ставки не изменились. В частности, средняя ставка по потребительским кредитам на покупку бытового оборудования составила 23%, по кредитам на ремонт жилья – 23%.

Средняя ставка по потребкредитам посредством кредитных карт в национальной валюте осталась на уровне 26%. При этом средние ставки по кредитам посредством кредитных карт в инвалюте равны 8%.

По прочим видам потребкредитов средняя ставка на конец марта 2023 года по кредитам в нацвалюте составила 19%, в инвалюте – 5%.

Р.Ахмедов

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Тэги: ПОТРЕБКРЕДИТЫ, СТАВКА

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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