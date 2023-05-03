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Карабах 03.05.2023 11:27

İmprotex Qarabağ Sənaye Kompleksi вложит свыше 7,3 млн манатов на создание производства миноискателей в В.Зангезуре

ООО «İmprotex Qarabağ Sənaye Kompleksi» стало резидентом промышленного парка «Экономическая зона долины Араз», сообщил министр экономики Микаил Джаббаров.

Джаббаров в соцсети Facebook написал, что «İmprotex Qarabağ Sənaye Kompleksi» вложит более 7,3 млн манатов в создание предприятия по производству миноискателей, спецтехники и металлических изделий.

Реализация проекта позволит создать 124 постоянных рабочих места, подчеркнул министр.

4 октября 2021 года президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал указ о создании промышленного парка «Экономическая зона долины Араз» в Джабраильском районе. Площадь парка составит 200 га. Парк будет иметь необходимую инфраструктуру и структуры управления для предпринимательской деятельности, организации логистики, производства конкурентоспособной продукции в сфере промышленности, переработки (повторной переработки) и продажи за счет применения современных технологий.

Б.Рустамбеков

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Тэги: ПРОМПАРК, РЕЗИДЕНТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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