İmprotex Qarabağ Sənaye Kompleksi вложит свыше 7,3 млн манатов на создание производства миноискателей в В.Зангезуре

ООО «İmprotex Qarabağ Sənaye Kompleksi» стало резидентом промышленного парка «Экономическая зона долины Араз», сообщил министр экономики Микаил Джаббаров.
Джаббаров в соцсети Facebook написал, что «İmprotex Qarabağ Sənaye Kompleksi» вложит более 7,3 млн манатов в создание предприятия по производству миноискателей, спецтехники и металлических изделий.
Реализация проекта позволит создать 124 постоянных рабочих места, подчеркнул министр.
4 октября 2021 года президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал указ о создании промышленного парка «Экономическая зона долины Араз» в Джабраильском районе. Площадь парка составит 200 га. Парк будет иметь необходимую инфраструктуру и структуры управления для предпринимательской деятельности, организации логистики, производства конкурентоспособной продукции в сфере промышленности, переработки (повторной переработки) и продажи за счет применения современных технологий.
Б.Рустамбеков
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