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Внешняя политика 03.05.2023 11:02

Алиев уверен в укреплении связей и расширении сотрудничества между Азербайджаном и Польшей

Президент Азербайджана Ильхам Алиев поздравил польского коллегу Анджея Дуду с Днем Конституции Польши.

«Уважаемый господин Президент, от своего имени и от имени народа Азербайджана сердечно поздравляю Вас и в Вашем лице весь Ваш народ по случаю национального праздника Вашей страны - Дня Конституции. Дружественные связи и сотрудничество между Азербайджаном и Польшей имеют богатые традиции. Нынешний уровень развития наших межгосударственных отношений, наглядно отражающий эти традиции, наше сотрудничество в политической, экономической, культурной и других сферах вызывают удовлетворение», - отмечается в послании Алиева, которое опубликовано на сайте главы азербайджанского государства.

Алиев также подчеркнул: «Верю, что совместными усилиями мы добьемся укрепления азербайджано-польских связей, дальнейшего расширения нашего взаимовыгодного сотрудничества как на двусторонней, так и на многосторонней основе, в частности, в рамках Европейского Союза».

Б.Рустамбеков

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Тэги: АЛИЕВ, ДУДА, ПОЗДРАВЛЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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