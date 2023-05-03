Алиев уверен в укреплении связей и расширении сотрудничества между Азербайджаном и Польшей

Президент Азербайджана Ильхам Алиев поздравил польского коллегу Анджея Дуду с Днем Конституции Польши.
«Уважаемый господин Президент, от своего имени и от имени народа Азербайджана сердечно поздравляю Вас и в Вашем лице весь Ваш народ по случаю национального праздника Вашей страны - Дня Конституции. Дружественные связи и сотрудничество между Азербайджаном и Польшей имеют богатые традиции. Нынешний уровень развития наших межгосударственных отношений, наглядно отражающий эти традиции, наше сотрудничество в политической, экономической, культурной и других сферах вызывают удовлетворение», - отмечается в послании Алиева, которое опубликовано на сайте главы азербайджанского государства.
Алиев также подчеркнул: «Верю, что совместными усилиями мы добьемся укрепления азербайджано-польских связей, дальнейшего расширения нашего взаимовыгодного сотрудничества как на двусторонней, так и на многосторонней основе, в частности, в рамках Европейского Союза».
Б.Рустамбеков
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