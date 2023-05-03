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Более 100 ракет выпущено по Израилю из сектора Газа менее чем за сутки

По меньшей мере, 104 ракеты были выпущены из сектора Газа по Израилю, большинство из них - в ночь со вторника на среду группировкой "Исламский джихад", а также движением ХАМАС, передает газета JPost со ссылкой на израильских военных.

В ответ ВВС Израиля поразили 16 объектов ХАМАС в секторе Газа, отмечается в сообщении ЦАХАЛ. Преимущественно, это склады с оружием, штаб командования группировки, отвечающего за действия в море, подземные туннели. Израильская армия отмечает, что военные избегали наносить удары по объектам движения с присутствовавшим там персоналом. Тем не менее, передает издание, как минимум один член ХАМАС убит.

По их информации, несмотря на вступившее в силу ранним утром в среду перемирие между сторонами, на юге Израиля звучала сирена, предупреждающая о ракетном обстреле.

Среди выпущенных по Израилю ракет 11 упали в море, 24 перехвачены системой ПРО "Железный купол", еще около 50 - на открытой местности. Местонахождение еще нескольких ракет пока не установлено.

Непосредственно в результате ракетного обстрела получили ранения три человека, включая одного иностранного рабочего из Китая - в городе Сдерот. У него умеренные травмы.

Очередное обострение между израильской и палестинской сторонами произошло после смерти одного из лидеров группировки "Исламский джихад". Его арестовали на Западном берегу реки Иордан в феврале. Он, находясь в заключении в Израиле, объявил голодовку, отказывался от прохождения медосмотров и скончался на 86 день.

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Тэги: ИЗРАИЛЬ, ГАЗА, ОГОНЬ, СИТУАЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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