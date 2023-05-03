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ТЭК 03.05.2023 15:24

Иранский КСИР задержал еще один нефтяной танкер в Ормузском проливе, заявляют военные США

Силы Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) в среду задержали нефтяной танкер под панамским флагом в Ормузском проливе, говорится в заявлении на сайте Центрального командования ВМС США.

"3 мая около 6:20 по местному времени нефтяной танкер Niovi под флагом Панамы был захвачен иранским КСИР, когда проходил через Ормузский пролив", - указано в заявлении.

Отмечается, что танкер вышел из Дубая и направлялся в порт эмиратского города Эль-Фуджайра. В этот момент, как сообщается в заявлении, около 10 скоростных катеров КСИР окружили его и вынудили изменить курс, чтобы тот направился в сторону иранских территориальных вод в районе города Бендер-Аббаса.

За последнюю неделю это уже второй подобный случай. 27 апреля ВМС США сообщили, что Иран задержал в Оманском заливе нефтеналивной танкер под флагом Маршалловых островов.

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Тэги: США, ВОЕННЫЕ, ИРАН, ТАНКЕР


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