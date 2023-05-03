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Регион 03.05.2023 16:28

Глава МИД Турции заявил о переговорах по повторному подключению Россельхозбанка к SWIFT

В рамках "зерновой сделки" возможно повторное подключение Россельхозбанка к системе SWIFT, но не исключено и появление турецкого банка в качестве посредника, сообщает в среду агентство "Анадолу" со ссылкой на главу МИД Турции Мевлюта Чавушоглу.

"В повестке - повторное подключение Россельхозбанка к системе SWIFT", - заявил Чавушоглу. При этом он отметил, что в Турции не видят желания западных компаний работать "с этими банковскими структурами".

По словам министра, генсек ООН Антониу Гутерриш предложил подключить один из турецких банков, который сможет выступить в качестве посредника к операциям по "зерновой сделке".

Чавушоглу добавил, что по вопросу продления сделки ведется серьезная работа, однако "гарантий нет".

Так называемую "зерновую сделку" заключили в Стамбуле 22 июля 2022 года. При участии ООН, России, Турции и Украины состоялось подписание двух документов - по созданию коридора для вывоза зерна из трех украинских портов (Черноморска, Одессы и Южного) и по снятию барьеров на экспорт российского продовольствия и удобрений.

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Тэги: ТУРЦИЯ, РОССИЯ, БАНК, СИТУАЦИЯ


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