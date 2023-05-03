Турция закрыла небо для полетов из Армении в третьи страны в ответ на открытие в Ереване памятника террористам – Чавушоглу

Турция закрыла воздушное пространство для полетов армянских самолетов в третьи страны в ответ на провокацию с установкой в центре Еревана памятника «Nemesis», заявил глава турецкой дипломатии Мевлют Чавушоглу.

Министр напомнил, что памятник «Nemesis» посвящен исполнителям убийств политических и военных лидеров Османской империи в начале 1920-х годов, а также азербайджанских чиновников того времени и некоторых граждан Османской Империи армянского происхождения.

«Армения установила памятник «Nemesis» для прославления террористических организаций, террористов, которые в 1920-е годы сделали шехидами наших дипломатов, наших азербайджанских братьев и наших граждан. Принять это мне, как главе министерства иностранных дел, у которого было больше всего шехидов, просто невозможно», - заявил Чавушоглу журналистам в среду.

Министр добавил, что после второй Карабахской войны осенью 2020 года Азербайджан и Турция предприняли множество шагов для нормализации отношений с Арменией.

По словам Чавушоглу, заявления Армении о том, что «это мэрия построила памятник, у нас нет полномочий (повлиять на их действия –ИФ)» не искренни, неправильны и демонстрируют отсутствие у Еревана добрых намерений (к нормализации отношений – ИФ)».

«В ответ на эти «добрые» намерения с их стороны естественно и я не собираюсь бездействовать. Мы закрыли воздушное пространство Турции для самолетов из Армении, которые начали летать по многим различным направлениям», - сказал Чавушоглу.

Глава турецкой дипломатии также заявил о возможности новых шагов с турецкой стороны в случае продолжения Ереваном провокаций.

«Мы дали разрешение только на приезд в Турцию спикер парламента Армении на заседание ПА ОЧЭС, как исключение, потому, что это международная встреча. За этим исключением мы не разрешим полеты, в том числе и VIP полеты. Если все будет также продолжаться, если они (армянская сторона –ИФ) это не устранят, тогда мы примем дополнительные меры. Пусть никто не обижается», - заявил глава МИД Турции.

Как сообщалось, Турция с 1 мая без предварительного уведомления закрыла воздушное пространство для рейсов в Европу армянской авиакомпании Flyone Armenia.

Н.Аббасова