Валютные резервы Азербайджана достигли почти $66 млрд - Кязымов

Стратегические валютные резервы Азербайджана оцениваются в рекордные $65,7 млрд, заявил председатель Центрального банка (ЦБА) Талех Кязымов.

«Размер стратегических валютных резервов за четыре месяца 2023 года вырос на 12,3% или $7,2 млрд, достигнув $65,7 млрд», сказал Кязымов в среду на пресс-конференции.

По его словам, за январь-апрель 2023 года валютные резервы Центробанка выросли на 2,2% или $193,5 млн, составив $9,2 млрд.

Стратегические валютные резервы Азербайджана формируются из резервов ЦБА, активов Государственного нефтяного фонда и казначейских средств министерства финансов.

Х.Насирзаде