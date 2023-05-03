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ТЭК 03.05.2023 21:31

Мексика по итогам 2022г нарастила запасы углеводородов на 4% - до 23 млрд б.н.э

Оценка запасов углеводородов в Мексике по итогам 2022 года выросла на 4,2%, до 23,08 млрд б.н.э. (по классификации SPE - ИФ), свидетельствуют данные Национальной комиссии страны по углеводородам (CNH).

Доказанные запасы углеводородов составляют 7,9 млрд б.н.э. (+11,3%), вероятные - 6,976 млрд (-0,5%), возможные - 11,029 млрд (+2,9%).

Запасы нефти по итогам прошлого года выросли на 5,1% - до 17,516 млрд барр., из которых 6 млрд барр. - доказанные (+9,7%), 5,36 млрд барр. - вероятные (+3,9%), 6,155 млрд барр. - возможные (+1,6%).

Запасы газа выросли на 1,8% - до 31,558 млрд куб. метров. В их структуре доказанные запасы составляют 10,993 млрд куб. м (+15%), вероятные - 9,536 млрд куб. м (-10,7%), возможные - 11,029 млрд куб. м (+2,3%).

По данным ОПЕК и Международного энергетического агентства (МЭА), добыча нефти (с учетом конденсата) в Мексике в прошлом году была на уровне 2 млн б/с. Наибольший объем нефтепроизводства приходится на государственную Pemex.

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Тэги: МЕКСИКА, УГЛЕВОДОРОДЫ, ЗАПАСЫ, РОСТ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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