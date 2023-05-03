Мексика по итогам 2022г нарастила запасы углеводородов на 4% - до 23 млрд б.н.э

Оценка запасов углеводородов в Мексике по итогам 2022 года выросла на 4,2%, до 23,08 млрд б.н.э. (по классификации SPE - ИФ), свидетельствуют данные Национальной комиссии страны по углеводородам (CNH).
Доказанные запасы углеводородов составляют 7,9 млрд б.н.э. (+11,3%), вероятные - 6,976 млрд (-0,5%), возможные - 11,029 млрд (+2,9%).
Запасы нефти по итогам прошлого года выросли на 5,1% - до 17,516 млрд барр., из которых 6 млрд барр. - доказанные (+9,7%), 5,36 млрд барр. - вероятные (+3,9%), 6,155 млрд барр. - возможные (+1,6%).
Запасы газа выросли на 1,8% - до 31,558 млрд куб. метров. В их структуре доказанные запасы составляют 10,993 млрд куб. м (+15%), вероятные - 9,536 млрд куб. м (-10,7%), возможные - 11,029 млрд куб. м (+2,3%).
По данным ОПЕК и Международного энергетического агентства (МЭА), добыча нефти (с учетом конденсата) в Мексике в прошлом году была на уровне 2 млн б/с. Наибольший объем нефтепроизводства приходится на государственную Pemex.
Отношения между Баку и Тегераном находятся на самом низком уровне, их нормализация зависит от действий иранских властей - Алиев
Баку и Брюссель обсудили в ходе диалога по безопасности пути расширения сотрудничества
Алиев: в Армении должны заявить, что Карабах - это Азербайджан
Майкл Дуглас получит почетную «Золотую пальмовую ветвь» Каннского фестиваля
В Азербайджане за 24 часа умерли пять больных COVID-19
В ДТП в Азербайджане погибли 2 человека, еще 9 госпитализированы
Алиев посещает Cальянский район
Саакашвили заявил, что мог умереть, когда в больничной палате потерял сознание и ударился головой о стол
Швеция ужесточила законодательство в сфере борьбы с терроризмом
США выделят пакет военной помощи Киеву на $300 млн с боеприпасами для HIMARS и артиллерии
Азербайджан будет играть ключевую роль в мировой энергетической безопасности - Boston Consulting Group
Азербайджан для Группы Accor является одним из ключевых рынков развития
AccessBank отмечает свое 20-летие, и стремится достичь еще большего - интервью с Давидом Циклаури
Kapital Bank снизил ставку по кредитам для микробизнеса
Бакинская высшая школа нефти - Карский Кавказский университет - Гейдар Алиев-100
Банк Республика запускает кампанию по микрокредитам «Выгодно для Бизнеса»
В Баку летом пройдет международная сельскохозяйственная конференция
Нефтегазовая выставка Caspian Oil&Gas пройдет в Баку с 31 мая по 3 июня
Выставка «Российско-Азербайджанский День поля 2022» открывается 3 ноября в Баку
Азербайджан может стать важным региональным лидером и поставщиком низкоуглеродного водорода в ЕС