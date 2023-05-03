Баку и Анкара изучат возможности совместного производства фармацевтической продукции в Азербайджане

ОАО «Азербайджанская инвестиционная компания» (АИК) и турецкая компания «Gen Ilac ve Saglık Urunleri Sanayi ve Ticaret A.S.» подписали соглашение о сотрудничестве, сообщил министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров.

«АИК и ведущая компания Турции «Gen İlaç ve Saglık Urunleri Sanayi ve Ticaret A.S.» с более, чем 20-летним опытом работы, специализирующаяся в области фармацевтического производства, подписали соглашение о сотрудничестве», - написал Джаббаров в своем микроблоге в Twitter.

Министр сообщил, что в рамках договора будут изучены возможности производства фармацевтической продукции в Азербайджане.

АИК создана указом президента Азербайджана Ильхама Алиева от 30 марта 2006 года. Уставный капитал компании равен 224 млн манатов. Все акции компании принадлежат государству. Основная задача АО долгосрочное инвестирование средств в отдельные АО и другие коммерческие организации в ненефтяном секторе путем выкупа в них доли. На конец 2022 года инвестиционный портфель АИК оценивается в 240,3 млн манатов.

Н.Аббасова