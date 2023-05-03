Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8743 RUR   0.0213 GBR   2.1236 TRY   0.0873

Цена на нефть

02.05 $/bbl +/- WTI 71.66 -4.00 Brent 75.32 -3.99

Бизнес и законодательство 03.05.2023 15:15

Баку и Анкара изучат возможности совместного производства фармацевтической продукции в Азербайджане

ОАО «Азербайджанская инвестиционная компания» (АИК) и турецкая компания «Gen Ilac ve Saglık Urunleri Sanayi ve Ticaret A.S.» подписали соглашение о сотрудничестве, сообщил министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров.

«АИК и ведущая компания Турции «Gen İlaç ve Saglık Urunleri Sanayi ve Ticaret A.S.» с более, чем 20-летним опытом работы, специализирующаяся в области фармацевтического производства, подписали соглашение о сотрудничестве», - написал Джаббаров в своем микроблоге в Twitter.

Министр сообщил, что в рамках договора будут изучены возможности производства фармацевтической продукции в Азербайджане.

АИК создана указом президента Азербайджана Ильхама Алиева от 30 марта 2006 года. Уставный капитал компании равен 224 млн манатов. Все акции компании принадлежат государству. Основная задача АО долгосрочное инвестирование средств в отдельные АО и другие коммерческие организации в ненефтяном секторе путем выкупа в них доли. На конец 2022 года инвестиционный портфель АИК оценивается в 240,3 млн манатов.

Н.Аббасова

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: ТУРЦИЯ, ФАРМАЦЕВТИКА, МЕМОРАНДУМ


Похожие новости


Турецкая Demiroren совместно с АИК создаст фармацевтическое СП на территории Пираллахинского промпарка Турецкий холдинг Demirоren инвестирует $40 млн в производство фармпродукции в Азербайджане

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2023
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az