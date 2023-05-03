Алиев считает реалистичными планы по удвоению поставок азербайджанского газа в Европу к 2027г

Президент Азербайджана Ильхам Алиев назвал «абсолютно реалистичными» планы по увеличению объема поставок азербайджанского газа в Европу до 20 млрд кубометров к 2027 году.

«Мы (Азербайджана и ЕС – ИФ) подписали меморандум о взаимопонимании об удвоении наших поставок к 2027 году, это около 20 млрд кубометров. Думаю, это абсолютно реалистичные (планы - ИФ), в противном случае мы бы не подписывали его (меморандум – ИФ). Если не будет форс-мажора, то это абсолютно реалистично», - сказал Алиев в среду на четвертой международной конференции на тему «Формирование геополитики Большой Евразии: от прошлого к настоящему и будущему» в Шуше.

Источниками для увеличения экспорта газа в Европу президент Азербайджана назвал месторождения «Шах-Дениз», «Абшерон», deep gaz с Азери-Чираг-Гюнешли (АЧГ), «Умид-Бабек» и «Карабах», а также эффективность управления, сокращение потерь, модернизацию газораспределительной сети и возобновляемые источники энергии (ВИЭ), использование которых позволит высвободить дополнительные объемы газа для экспорта.

В то же время Алиев отметил необходимость расширения Транс-Адриатического газопровода (TAP) для будущих поставок в страны Европы, который уже «работает на полную мощность».

Глава государства добавил, что в 2021 году экспорт азербайджанского газа в страны Европейского союза (ЕС) составил порядка 8 млрд кубометров, в 2023 году составит порядка 12 млрд кубометров.

Р.Керимов