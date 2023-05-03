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Финансы 03.05.2023 18:04

Мировой рынок труда за пять лет сократится на 14 млн рабочих мест - ВЭФ

Количество рабочих мест в мире в ближайшие пять лет сократится на 14 млн, или на 2%, говорится в докладе Всемирного экономического форума (ВЭФ) "The Future of Jobs 2023".

В период до 2027 года включительно будет создано 69 млн рабочих мест, но 83 млн человек потеряют работу, ожидает ВЭФ.

Увольнения прежде всего затронут кассиров, в том числе билетных и банковских, а также почтовых и бухгалтерских работников, секретарей и других клерков. Кроме того, в топ-10 профессий, число представителей которых будет сокращаться, входят законодатели и чиновники.

Между тем быстрее всего будет расти востребованность специалистов в области искусственного интеллекта, машинного обучения, устойчивого развития, бизнес-аналитики и информационной безопасности.

На рынок труда влияют геополитические и экономические факторы, говорится в докладе. Кадровый дефицит наблюдается преимущественно в странах с высоким уровнем подушевого дохода, тогда как в странах с низкими и пониженными доходами уровень безработицы превышает доковидные показатели.

Кроме того, привычное положение дел на рынке труда в ближайшее десятилетие нарушит переход к "зеленой" экономике, однако вместе с тем он создаст для работников значительные возможности.

Доклад ВЭФ основан на результатах опроса представителей 803 компаний из 27 отраслевых кластеров и 45 экономик мира. Совокупный штат этих предприятий насчитывает более 11,3 млн человек.

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Тэги: МИР, ЗАНЯТОСТЬ, ВЭФ, СОКРАЩЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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