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Дальнее зарубежье 03.05.2023 15:31

Зеленский прибыл с необъявленным визитом в Финляндию

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в среду с необъявленным визитом в Финляндию, сообщил портал Yle.

По данным портала, в ходе своего визита Зеленский встретится с премьер-министрами стран Северной Европы, которых президент Финляндии Саули Ниинистё пригласил в Хельсинки.

Зеленский также проведет пресс-конференцию с Ниинистё, отмечается в сообщении.

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Тэги: ФИНЛЯНДИЯ, ЗЕЛЕНСКИЙ, ВИЗИТ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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