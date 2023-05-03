Зеленский прибыл с необъявленным визитом в Финляндию

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в среду с необъявленным визитом в Финляндию, сообщил портал Yle.

По данным портала, в ходе своего визита Зеленский встретится с премьер-министрами стран Северной Европы, которых президент Финляндии Саули Ниинистё пригласил в Хельсинки.

Зеленский также проведет пресс-конференцию с Ниинистё, отмечается в сообщении.