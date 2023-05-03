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Финансы 03.05.2023 15:35

ЦБ Азербайджана в середине 2023г опубликует стратегию развития финансового сектора

Центробанк Азербайджана (ЦБА) планирует в середине 2023 года опубликовать стратегию развития финансового сектора страны, заявил председатель ЦБА Талех Кязымов.

«В настоящее время Центробанк совместно с международными консультантами ведет работу над проектом стратегии развития финансового сектора. В наших планах подготовить и утвердить данную стратегию к середине текущего года», - сказал Кязымов на пресс-конференции в среду.

По его словам, стратегия будет трехлетней, которая охватит банки, НБКО, рынок ценных бумаг и капитала, страховой сектор, финтехи, а также, сам Центробанк.

Х.Насирзаде

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Тэги: ЦБА, СТРАТЕГИЯ, ФИНСЕКТОР


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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