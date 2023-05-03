ЦБ Азербайджана в середине 2023г опубликует стратегию развития финансового сектора

Центробанк Азербайджана (ЦБА) планирует в середине 2023 года опубликовать стратегию развития финансового сектора страны, заявил председатель ЦБА Талех Кязымов.
«В настоящее время Центробанк совместно с международными консультантами ведет работу над проектом стратегии развития финансового сектора. В наших планах подготовить и утвердить данную стратегию к середине текущего года», - сказал Кязымов на пресс-конференции в среду.
По его словам, стратегия будет трехлетней, которая охватит банки, НБКО, рынок ценных бумаг и капитала, страховой сектор, финтехи, а также, сам Центробанк.
Х.Насирзаде
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