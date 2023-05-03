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Происшествия 03.05.2023 15:26

В ДТП в Азербайджане погибли 2 человека, еще 9 госпитализированы

На автотрассе Баку-граница Грузии на территории Кюрдамирского района Азербайджана произошло дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом, сообщают азербайджанские СМИ.

В частности, отмечается, что микроавтобус марки "Mercedes Sprinter", в котором находились пассажиры, столкнулся с впереди едущим грузовиком "КАМАЗ", груженным строительным камнем.

"В результате столкновения два человека погибли на месте, восемь - получили ранения различной степени. "КАМАЗ" в результате удара сошел с дороги и перевернулся.

Раненные доставлены в Центральную больницу города Кюрдамир", - подчеркивают СМИ.

Б.Рустамбеков

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Тэги: ДТП, ПОГИБШИЕ


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