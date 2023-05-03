В ДТП в Азербайджане погибли 2 человека, еще 9 госпитализированы

На автотрассе Баку-граница Грузии на территории Кюрдамирского района Азербайджана произошло дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом, сообщают азербайджанские СМИ. В частности, отмечается, что микроавтобус марки "Mercedes Sprinter", в котором находились пассажиры, столкнулся с впереди едущим грузовиком "КАМАЗ", груженным строительным камнем. "В результате столкновения два человека погибли на месте, восемь - получили ранения различной степени. "КАМАЗ" в результате удара сошел с дороги и перевернулся. Раненные доставлены в Центральную больницу города Кюрдамир", - подчеркивают СМИ. Б.Рустамбеков

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